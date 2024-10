FIRENZE – Per il momento è stato aperto su Artea il portale per la segnalazione dei danni. Poi seguiranno altre azioni, come ha sottolineato l’assessore Stefania Saccardi.

“Aspettiamo a fare il quadro dei danni che ci sono stati all’agricoltura dagli eventi di maltempo di qualche giorno fa, poi decideremo la misura da porre in essere per dare una mano”, ha detto il vicepresidente toscano.

“Purtroppo – ha aggiunto – il cambiamento climatico è un fatto con cui bisogna fare i conti, non è più episodico ma ormai strutturale, in Toscana e in tutto il Paese. Quindi bisogna essere pronti, bisogna studiare ed investire anche sull’agricoltura di precisione, per capire come la tecnologia e la ricerca possono darci una mano a comprendere quale agricoltura sia la più adatta a reggere i cambiamenti climatici e anche provare a mettere insieme alcune misure che possano dare una mano agli agricoltori aggrediti da questi eventi”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!