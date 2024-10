AREZZO – Le fiamme hanno avvolto l’azienda e uno dei proprietari è rimasto ferito. L’episodio è avvenuto a Sansepolcro (Arezzo) e ha interessato la Donati Legnami.

Tra chi ha riportato conseguenze Ferrer Vannetti, patron della società, e un socio.

Il fuoco è partito intorno alle dieci di sera e ha attaccato il deposito di legname dell’azienda, circa un ettaro in cui vengono stoccati i materiali che vengono poi utilizzati per la lavorazione. Ancora ignote le cause, anche se non si esclude, in questa prima fase, nemmeno l’ipotesi dolosa.

Immediato l’intervento dei vigili del distaccamento di Sansepolcro, ma via via che le fiamme si estendevano e divampavano altissime sono stati chiamati in aiuto i colleghi del comando provinciale di Arezzo. Nella notte poi l’allarme si è esteso ai vigili delle province confinanti, Siena e Firenze in Toscana, Perugia in Umbria, Forlì e Cesena in Romagna.

