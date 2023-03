SIENA – Dopo il congresso provinciale del 25 febbraio scorso che ha eletto segretario del Psi Alfredo Ardanese, si è riunito a Siena il nuovo Direttivo presso gli ex locali del Meridiana per la elezione dei nuovi organismi.

“Sono molto soddisfatto del nuovo gruppo dirigente che si è costituito e che lavorerà nei prossimi anni – dice *Alfredo Ardanese* -. Il Partito Socialista in questa provincia è una presenza storica e riconosciuta in tanti Comuni e vuole essere punto di riferimento per quanti vogliono innovare e rinnovare politiche sociali e di sviluppo sempre più vicine ai problemi di famiglie, giovani e piccole imprese, in particolare sui temi ambientali e di tutela del territorio”. “Il direttivo – continua Ardanese – ha affrontato il tema delle prossime elezioni che si terranno a Siena a maggio e sono stati individuati alcuni dei principali argomenti di interesse dei socialisti che saranno portati all’attenzione del tavolo del centrosinistra e della candidata sindaca Anna Ferretti con la quale è previsto un incontro nei prossimi giorni”.

Affiancheranno Ardanese due vicesegretarie, Sara Putorti e Alessandra Marzuoli. Gli altri componenti della segreteria, eletti all’unanimità, sono Giorgio Del Ciondolo, Riccardo Garosi, Rossana Pallassini, Massimiliano Minotti, Nicola Grassi, Paolo Coppi e Gianni Meiattini. Tesoriere è stato eletto Paolo Malacarne.

Sono stati anche eletti i responsabili delle commissioni. Responsabile divulgazione e gestione Avanti: Paolo Stefanucci. Infrastrutture e turismo: Francesco Pasqui. Scuola istruzione: Alessandra Marzuoli.

Trasporti: Alfredo Ardanese. Sanità: Fabrizio Manetti. Attività produttive: Gianni Meiattini.