CHIANCIANO TERME – Da ottobre Giorgio Panariello torna a teatro con il nuovo imperdibile show “E SE DOMANI…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.

L’artista porterà questo nuovo spettacolo nei principali teatri e farà tappa, a cura di LEG Live Emotion Group, al Pala Montepaschi di Chianciano Terme il 16 ottobre grazie alla collaborazione e al contributo del Comune di Chianciano Terme.

“Siamo particolarmente felici di poter ospitare una delle tappe del nuovo show di Giorgio Panariello a Chianciano Terme – sottolinea la Sindaca Grazia Torelli. – Uno spettacolo di indubbia qualità con un artista straordinario che rappresenta il primo passo di una nuova programmazione culturale e di spettacoli per la nostra città che dovrà essere sempre più orientata ad accogliere anche eventi di alto valore e profilo”.

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour. I biglietti disponibili in prevendita su Ticketone.