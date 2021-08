SIENA – Si è da poco conclusa la 17esma edizione del Master Alma Ais che si è svolto presso Alma, la prestigiosa Scuola Internazionale di cucina, con sede presso la Reggia di Colorno.

Il toscano Simone Ceccherini, è risultato il migliore del corso con una votazione di 97/100. Dopo nove mesi di impegno, ha completato insieme ad altri colleghi questo percorso di studi con una tesi su: “Suvereto tra opposti e distinti. Dalla storia uno spaccato sull’ecosistema viticolo attuale”.

Nato a Siena 45 anni fa, con un passato da funzionario al Consorzio Agrario Siena, è stato assessore al bilancio del Comune di Rapolano Terme e socio della delegazione Ais di Siena. Poi, ha deciso di cambiare vita dedicandosi alla grande passione per il mondo del vino, dopo avere concluso lo stage presso Tenuta Casadei a Suvereto, sta proseguendo la sua esperienza di lavoro presso la Tenuta Olianas in Sardegna sempre all’interno del Gruppo Famiglia Casadei nel settore dell’enoturismo come responsabile dell’accoglienza.