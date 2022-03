FIRENZE – Un occhio soprattutto alle eccellenze del territorio senese. Realtà rinomate nell’arte del vetro, che sono state oggetto di una mozione bipartisan approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

Nell’atto si chiede il sostegno al settore, con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali. In più si vuole sollecitare il Governo, affinché ponga la massima attenzione sull’effettiva efficacia delle misure sin qui adottate per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per le imprese, come quelle della lavorazione del vetro. “Abbiamo redatto una mozione – ha affermato il consigliere della Lega, Marco Casucci -, in cui chiediamo di monitorare l’evolversi della situazione concernente il predetto settore, con particolare attenzione alla ripresa delle attività produttive ed alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, valutando, inoltre, la possibilità d’intervenire con un apposito sostegno regionale alle aziende del comparto”.

Pieno sostegno è stato espresso dalla consigliere del Pd, Anna Paris: “Il settore del vetro è un settore energivoro, dove i costi sono elevati per il consumo di energia. È il caso degli altiforni. Le aziende sono in difficoltà, e chiuderle significa ricorrere alla cassa integrazione, creando così un problema sociale. L’Esecutivo dopo il credito d’imposta potrebbe agire sull’iva, attivandosi per venire incontro alle esigenze di questo settore in palese difficoltà”.