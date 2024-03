ISOLA D’ELBA – Papa Francesco ha risposto presente. Invitato a collegarsi via internet con una scuola dell’isola d’Elba (Livorno), il liceo di scienze umane Foresi di Portoferraio, il pontefice si è fatto vivo con gli studenti.

“Purtroppo non mi è possibile collegarmi online. Ma, cari amici e amiche, permettetemi di dirvi: tutti voi non dovete essere amministratori di paure. Ma imprenditori di sogni”, ha detto Francesco in una lettera, che poi ha aggiunto: “Non abbiate paura di cercare un mondo migliore. Anzi, abbiate coraggio di sostituire le paure coi sogni”.

Era stata l’apparizione del papa in tv a spingere i ragazzi a contattarlo. Un tentativo andato a buon fine, con l’entusiasmo per la sorpresa che ha contagiato anche i docenti.