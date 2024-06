FIRENZE – Non è chiaro il numero degli europarlamentari toscani che andranno a Bruxelles. Potrebbero essere 2 o 3, a seconda di cosa succederà all’interno della Lega.

Francesco Torselli, attualmente consigliere regionale, rappresenterà Fratelli d’Italia. L’altra certezza riguarda l’ex sindaco di Firenze Dario Nardella, in quota Pd. La quarta potrebbe essere Susanna Ceccardi per la Lega. Dipenderà dalla circoscrizione in cui risulterà eletto Roberto Vannacci. Difficile pensare che una delle fedelissime di Matteo Salvini sia penalizzata da questa scelta.

Per quanto riguarda le preferenze, Nardella è il migliore con 116 mila: terzo dopo Elly Schlein e Nicola Zingaretti. Più staccato Torselli, con 42 mila. La Ceccardi si è fermata a 33 mila.