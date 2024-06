FIRENZE – Ultime ore per poter esprimere il proprio voto per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli comunali nei Comuni chiamati al voto.

Alle ore 23 si chiuderanno, infatti, i seggi elettorali e inizierà lo scrutinio per le elezioni europee. Intanto alle ore 19 in Toscana, per le comunali, ha votato il 54,39% con il dato nazionale al 53,77%.

Per le europee, invece, l’affluenza è stata del 49,71% mentre il dato nazionale nell’Italia centrale del 43,30%.