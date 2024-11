FIRENZE – Buongiorno. Notizia ferale: negli Stati Uniti ha vinto nettamente Trump, un fascista sovversivo, misogino e razzista. In Italia è un bel giorno per Meloni e per Salvini.

I liberali americani hanno scommesso su una opzione di continuità, moderata e di centro.

Di fronte alla crisi del mondo occidentale e contro questa destra estrema, non si vince senza una sinistra seria e di governo che sappia riconquistare i voti dei lavoratori e dei ceti medi operando una grande ridistribuzione della ricchezza e riformando il capitalismo.

E questo vale negli USA e pure in Europa e in Italia.

Da domani tutto sarà più difficile nel mondo e anche da noi. Si illude chi crede nel contrario. Purtroppo non lo hanno ancora capito né Conte né Travaglio.

