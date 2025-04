Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Eugenio Giani si conferma in testa nei sondaggi come prossimo governatore della Toscana. Il 51,5% degli elettori gli darebbe il voto.

Segue Alessandro Tomasi al 35%. Il candidato del centrodestra stacca nettamente tutti gli altri della coalizione. Marco Stella di Forza Italia è al 6%, mentre Elena Meini della Lega è al 2%. Da non candidato, Roberto Vannacci, sempre in rappresentanza del Carroccio, è al 5%.

Nel sondaggio proposto da Toscana Tv viene anche chiesto se è giusto rimandare l’annuncio del candidato. In entrambi gli schieramenti prevale il no. Nel centrodestra al 57%, nel centrosinistra al 53%. Va detto che al momento non è chiaro neppure quanto la regione andrà al voto.

