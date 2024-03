FIRENZE – Consulenza per i candidati in vista delle elezioni di giugno. La proposta arriva da Anci Toscana con l’iniziativa “Direzione Comune”.

“Il progetto si inserisce nella ricchissima offerta per la formazione degli amministratori comunali, settore in cui l’associazione è da sempre fortemente impegnata con l’attività della Scuola”, hanno sottolineato dall’associazione.

I due seminari, organizzati in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi, vogliono contribuire alla crescita delle competenze dei futuri amministratori, fornendo alcune conoscenze di base indispensabili per chi ha l’ambizione di occuparsi della cosa pubblica, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta alla sfida elettorale. Il primo incontro (4 aprile) sarà sulla gestione della campagna elettorale digitale; il secondo (23 aprile) sull’organizzazione generale di un Comune. I due corsi si terranno a Firenze dalle 10.30 alle 13. . La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi.