PISTOIA – In vista delle amministrative a Pistoia, dove si rinnoverà il Comune, il centro destra andrà unito. A chiarirlo, dopo gli scossoni dell’elezioni del Presidente della Repubblica, il sindaco Alessandro Tomasi che è di FdI.

“A Pistoia l’alleanza di centrodestra non viene messa in crisi – afferma Tomasi – Le alleanze non si costruiscono a tavolino, in un minuto, ma sono frutto di un lavoro sul programma, frutto di una concertazione e di cinque anni di lavoro, di una giunta che ha lavorato, di idee che vogliamo proporre alla città. Quindi mi sento di dire che a Pistoia non ci sono fibrillazioni. Faremo un’analisi su quello che è avvenuto ma le nostre alleanze e i nostri programmi elettorali sono figli di più di dieci anni di battaglie in consiglio comunale, prima all’opposizione, ora in maggioranza e in giunta, in una condivisione, anche personale, con i miei collaboratori. Voglio dare valore a queste cose, piuttosto che a critiche o cose che si impostano a tavolino”.