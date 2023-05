FIRENZE – Le previsioni sono state confermare. La rivelazione delle 12 ha testimoniato un calo dell’affluenza alle urne rispetto allo stesso dato di due settimane fa.

E’ andata così a Siena, dove in occasione del primo turno aveva votato il 16,02% (6.963 preferenze espresse). A questo giro il 13,52%, pari 5.862 elettori. E anche a Massa: 11,51% oggi, 13,37% due settimane fa. Numeri in flessione anche nei comuni non capoluogo: Pescia (Pistoia), Pietrasanta (Lucca) e Campi Bisenzio (Firenze), dove la diminuzione dell’affluenza è di oltre il 3%. L’unica città in controtendenza è stata Pisa, che ha fatto segnare un leggero rialzo, 15,05% contro 14,44%. Calo dei votanti anche nel dato regionale, 12,66% contro 14,10%.

Questo turno elettorale riguarda i seguenti ballottaggi. A Siena, Nicoletta Fabio (centrodestra) e Anna Ferretti (centrosinistra); a Pisa, Michele Conti (centrodestra) e Paolo Martinelli (centrosinistra); a Massa, Francesco Persiani (centrodestra) e Enzo Romolo Ricci (centrosinistra). Oggi si vota fino alle 23, mentre domani dalle 7 alle 15.