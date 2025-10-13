Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – “Congratulazioni a Eugenio Giani per la vittoria delle elezioni regionali in Toscana e auguri di buon lavoro. Un sentito ringraziamento ad Alessandro Tomasi e a tutta la coalizione del Centrodestra per la dedizione e la passione dimostrate in una sfida impegnativa”. Lo ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

