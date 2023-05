FIRENZE – Un’emergenza da affrontare insieme. Ne ho convinto Eugenio Giani, che a proposito della situazione migranti ha evidenziato come sia “gestibile in regione”.

“Se ci aiuta nell’accoglienza diffusa”, ha aggiunto il presidente, allora “in Toscana c’è spazio per tutti”. Il governatore nel merito ha fatto riferimento alla parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, che aveva parlato di “situazione insostenibile”.

“Il problema è che i migranti magari vorrebbero arrivare tutti a Firenze – ha detto, a margine della presentazione di 19 progetti di rigenerazione urbana – e quindi creare preoccupazione al sindaco Nardella, ma la Toscana è grande, ci sono 273 comuni, se noi accettiamo quello che ho cercato di dare come messaggio a livello nazionale di accoglienza diffusa e quindi ci si aiuta nell’accoglienza diffusa, state tranquilli che in Toscana c’è spazio per tutti”.