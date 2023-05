FIRENZE – Una perturbazione proveniente dall’Adriatico favorisce vento forte, pioggia e temporali che proseguiranno per la giornata di oggi, martedì 2 maggio e per la mattinata di domani, mercoledì 3 maggio.

In particolare nel pomeriggio di oggi, martedì, e fino alle prime ore di domani le precipitazioni saranno insistenti, anche se di moderata intensità, su crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli in graduale attenuazione nel corso della giornata di domani. Piogge, rovesci e isolati temporali potranno verificarsi anche nel resto della regione.

Quanto al vento, oggi, martedì 3 maggio, ci sarà vento forte da nord nord-est sui crinali appenninici e sulle zone centro-settentrionali esposte. Forti raffiche in particolare sulle pianure settentrionali allo sbocco delle vallate appenniniche.

Domani, mercoledì, vento sostenuto da nord-est su tutta la regione con raffiche in lenta attenuazione. A seguito di questi fenomeni la Sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato il codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico fino alle 13 di mercoledì 3 mentre quello per vento avrà validità fino alla mezzanotte di oggi martedì 2 maggio.