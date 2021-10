SIENA – Enrico Letta dopo sei anni torna in Parlamento. Il segretario democratico è stato eletto nel Collegio Toscana 12 alle elezioni suppletive con il 49,92% dei voti (33.391). Si ferma al 37,83% il candidato unitario del centrodestra Tommaso Marrochesi Marzi (25.303 voti).

lla chiusura delle urne l’affluenza è stata del 35,52% per un totale di 71.868 votanti su 200.038.

“Questa grande vittoria del Pd e del centrosinistra rafforza l’ Italia e il governo: siamo tornati in sintonia con il Paese” ha detto Letta commentando i risultati. “Si vince allargando la coalizione, andando oltre il Pd. Abbiamo dimostrato che la destra è battibile” ha aggiunto il segretario dem sottolineando poi che “la destra ha sbagliato campagna elettorale. Vinceva quando aveva un federatore, Berlusconi. Senza Berlusconi non vince più”. Abbiamo vinto per l’Europa, oggi l’Italia è ancora più europea, verso una Europa più forte dopo il voto tedesco”.

“Per noi la strada migliore che Salvini, e Meloni continuino sulla strada che hanno intrapreso, va benissimo così”. “Rientro in Parlamento sulle onde di una campagna elettorale che probabilmente è la più bella della mia vita. Sarà per un nuovo inizio e sarò emozionato più della prima volta”. Arrivato nel primo pomeriggio al comitato elettorale, allestito per l’occasione in un albergo di Siena, il segretario ha seguito lo spoglio insieme al segretario regionale del Pd toscano Simona Bonafè, ai vertici locali.