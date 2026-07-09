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Quando si parla del Monte si finisce quasi sempre per parlare della sua anima: la doppia natura di banca di sistema e banca del territorio, la memoria lunga di un istituto che ha attraversato un secolo di storia italiana tenendo insieme il credito alla comunità e le grandi partite nazionali.

È una memoria che merita rispetto, e a cui sono affezionato quanto chiunque. Ma è memoria, appunto: guarda all’indietro. E rischia di farci discutere di identità proprio nel momento in cui la partita si gioca su tutt’altro piano, davanti a noi, al presente.

Provo a dirlo con la distinzione che al Monte si attaglia meglio di ogni altra: quella tra il nome e la sostanza. L’operazione sul tavolo non minaccia genericamente l’anima della banca; fa una cosa più precisa e più fredda. Separa il nome dalla sostanza e li spedisce in due direzioni opposte: l’offerta lanciata a giugno tiene per sé Mediobanca e la quota che essa detiene in Generali — lo snodo che comanda il rapporto tra banca e assicurazione, il vero centro di gravità del capitalismo finanziario italiano — e scarica altrove il marchio del Monte, le filiali, la rete, il residuo che il polo emiliano assorbirebbe.

Una banca, si è scritto, senza più Siena nel nome, con possibile sede a Modena. Non è un rischio: è il disegno industriale, nella sua parte più studiata. E qui la distinzione morde.

Nel Monte di Pietà

Nel Monte di Pietà delle origini la sostanza era il credito alla comunità e il nome ne era il segno: il nome copriva una cosa reale. Oggi si compie il rovesciamento esatto. Si estrae la sostanza — la finanza che conta, le partecipazioni che pesano, il potere che da Milano si esercita su Trieste — e si lascia indietro il nome come guscio, restituito al territorio a titolo di consolazione. Al Monte si toglie ciò che è diventato e gli si rende ciò che era, svuotato.

Sarebbe però ingeneroso, e soprattutto falso, raccontarlo come una sventura piovuta da fuori. Ci siamo arrivati con la complicità di molti, con precise coperture politiche e nel silenzio quasi totale del territorio: un territorio che ha accettato tutto, che non ha compreso e in larga parte non ha voluto capire, e che si è accontentato dei cascami economici in arrivo dalla Fondazione.

La beneficenza come surrogato del pensiero, la contiguità come surrogato del controllo, il tutto dentro un recinto chiuso che finché ha retto ha anche protetto. Ora il recinto è spalancato, e vale la pena dire, senza acredine ma con nettezza, chi lo ha aperto.

Lo ha aperto per prima l’incompetenza locale — chiamiamola così — che ha trattato banca e Fondazione come una rendita di posizione e non come una responsabilità.

Lo hanno allargato gli attori della scalata a Mediobanca, che di Siena hanno fatto la leva di una partita tutta loro.

Lo hanno tenuto aperto i giochi del Governo attorno all’idea del terzo polo.

E lo ha spalancato del tutto un narcisismo privo della capacità di analisi che avrebbe dovuto accompagnarlo: la convinzione che apparire equivalga a capire, e che la visibilità di un’operazione ne sostituisca la comprensione.

È dentro questa catena di responsabilità che va letto il paradosso di fondo.

Il Monte, finché è rimasto ai margini del gioco, è sopravvissuto

Ha attraversato un secolo di crisi proprio perché non era un protagonista di mercato: era strumento, prima pubblico e poi controllato, comunque tenuto al riparo. Il guaio è cominciato quando lo si è spinto dentro il risiko, e conta il come. Non ci è entrato come soggetto, ci è entrato come veicolo: la scalata a Mediobanca del gennaio dello scorso anno non nasceva da un disegno senese, ma da chi a Mediobanca puntava per arrivare a Generali.

Diventato arma, il Monte ha perso il riparo che l’aveva custodito per quasi centocinquant’anni, ed è diventato la preda più contesa d’Europa.

Resta l’ultimo passaggio, forse il più importante. Ci si affeziona all’idea del sistema: lo Stato che attingeva al caveau di Rocca Salimbeni, la governance nominata a Roma, la banca che teneva accesi gli altoforni.

Sistema che non tornerà

Ma quel sistema non tornerà, perché non è andato smarrito: è stato dissolto dalle stesse dinamiche di cui parliamo. Il sistema di oggi non è l’ordine nazionale e pubblico che includeva il territorio e lo proteggeva, ma un riassetto privato e transnazionale in cui lo Stato non è più il regista: è un giocatore fra gli altri, e per giunta reattivo, che conserva una quota di minoranza e il golden power mentre coltiva un terzo polo che gli sfugge di mano, da nord sale in silenzio la finanza francese, e il baricentro delle decisioni si sposta da Roma a Parigi con il via libera che passa da Francoforte.

Lo scontro è dentro la finanza, tra chi vuole riprendersi il primato e chi lo difende; è con la politica, che ha usato la banca per decenni e ora scopre di non comandarla più; ed è dentro la politica, sul piano nazionale e su quello internazionale insieme.

Per questo il modo più utile di stare accanto al Monte non è invocarne la doppia natura, come se bastasse ricordarne la grandezza per trattenerla.

È dire con esattezza chi ha aperto il recinto, chi sta muovendo i pezzi, verso quale sostanza, e a chi resterà in mano soltanto il nome.

Il resto — le mozioni unanimi, gli studi affidati, le dichiarazioni di rito — è il conforto che ci si dà quando si guarda indietro per non dover guardare avanti.

I senesi, che con il Monte hanno un conto aperto da secoli, meritano che almeno una volta lo si guardi in faccia, il presente.

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