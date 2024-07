FIRENZE – Entre Dos Mundos, in attesa della prossima edizione del Festival del cinema iberoamericano, inaugura un primo appuntamento estivo, nell’ambito dell’Estate Fiorentina.

Domenica 4 agosto, alle ore 21.45 ad “Apriti Cinema” nel Piazzale degli Uffizi presenta “The Eternal Memory” della regista cilena Maite Alberti (ingresso libero).

Candidato all’Oscar 2024 è un’opera commovente e piena di dolcezza sulla fragilità della memoria e l’indissolubilità dei legami. Gran Premio della Giuria al Sundance 2023 e Premio Platino come Miglior Documentario 2024.

Il film, diretto, scritto e prodotto da Maite Alberdi, ci mostra la vita di Augusto Góngora, uno dei più noti giornalisti cileni, e sua moglie Paulina Urrutia, precedentemente ministra della cultura del paese. Nel 2014, a Augusto è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer e da quel momento la loro vita è cambiata. Paulina si prende cura di lui, lo aiuta a lottare contro un male che minaccia di rubargli l’identità.

Una sfida quotidiana che la coppia affronta senza perdere il sorriso e il senso dell’umorismo. Per Augusto, abituato a tenere viva la memoria di eventi cruciali per il suo Paese, come le atrocità della dittatura di Pinochet, diventa difficile ricordare i piccoli e grandi eventi della sua vita. Giorno dopo giorno, senza arrendersi, i due combattono coraggiosamente contro gli ostacoli e i limiti posti dalla malattia che avanza inesorabilmente.

Le riprese del documentario sono durate quattro anni, durante i quali Augusto Góngora e Paulina Urrutia hanno raccontato la loro storia d’amore davanti alle telecamere.

Prima della proiezione si terrà un incontro con l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, con Ilaria Gori, psicologa, Laura Caruso, psicologa psicoterapeuta e il presidente dell’AIMA Firenze Manlio Matera.

La mission dell’AIMA Firenze, che quest’anno compie 30 anni, è sostenere le famiglie ad affrontare la malattia di Alzheimer, e lo fa attraverso l’attività dei Centri di Ascolto ai quali i familiari del malato possono rivolgersi per trovare gratuitamente orientamento e informazione sulla malattia e sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio, ma anche sostegno psicologico e gruppi di incontro per i familiari.

Maite Alberdi è la prima donna cilena a essere nominata agli Academy Awards come regista e produttrice. Ha sviluppato uno stile particolare, caratterizzato dal ritratto intimo di piccoli mondi e la sua voce unica l’ha portata a essere una delle voci più importanti del documentario latinoamericano. Al Sundance 2020 ha presentato in anteprima il suo film The Mole Agent, il primo documentario cileno a essere nominato agli Academy Awards. Ha vinto come Miglior Documentario nella sesta edizione del Festival Entre Dos Mundos.

I Premios Platino del Cinema e dell’Audiovisivo Iberoamericano sono premi annuali, creati da EGEDA (Associazione per la Gestione dei Diritti dei Produttori Audiovisivi) e FIPCA (Federazione Iberoamericana dei Produttori Cinematografici e Audiovisivi), con il supporto delle Accademie e degli Istituti Cinematografici Iberoamericani.

entredosmundosfirenze.com