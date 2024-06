PISA – Entro due anni l’aeroporto di Pisa avrà un nuovo terminal. Prenderanno il via il 22 luglio i lavori al Galilei con un investimento previsto di circa 70 milioni di euro.

Il nuovo edificio arrivi sarà autonomo dal punto di vista energetico grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico da 300 kw. Lo ha annunciato l’ad di Toscana Aeroporti Roberto Naldi illustrando il progetto di realizzazione della nuova aerostazione. “Dopo i lavori propedeutici dei mesi scorsi – ha spiegato Naldi – adesso può partire l’intervento vero e proprio che si svilupperà in tre fasi per consentire che l’operatività aeroportuale non si mai intralciata dalle attività di cantiere. Il progetto prevede l’ampliamento della capacità aeroportuale del terminal tra i 6 e i 7 milioni di passeggeri annui. Al termine, la superficie totale passerà da 39.500 a 50.600 metri quadrati (+28%) e i lavori saranno realizzati in-house dalla società controllata Toscana aeroporti Costruzioni, coniugando l’attesa crescita del traffico aereo con l’offerta di livelli di servizi elevati, migliorando la gestione dei flussi dei passeggeri in arrivo e in partenza”.

La prima fase, durata prevista circa un anno, prevede la costruzione di un nuovo edificio di 7.100 mq destinato a ospitare al piano terra gli arrivi con il mantenimento, nella fase dei lavori, dell’operatività di partenze e arrivi nel terminal esistente. La seconda fase durerà 11 mesi: serviranno a ristrutturare l’attuale terminal arrivi (circa 6.700 mq) posto al piano terra e contestualmente si procederà alla ristrutturazione del primo piano dello scalo (1.580 mq), creando un nuovo collegamento verticale, una sala vip e una hall di controllo passaporti.

Al termine dell’intervento di ristrutturazione, lo spazio ospiterà le operazioni di partenze. L’ultima fase (4/5 mesi) servirà a ristrutturare il terminal partenze (circa 3.680 mq) e contestualmente al primo piano verrà eliminato l’attuale settore controllo passaporti, ampliando la hall di imbarco extra Schengen. “E’ un intervento ambizioso – ha concluso Naldi – con una forte attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica”.

Il sindaco di Pisa Michele Conti saluta con soddisfazione la partenza dell’intervento decisivo “che consentirà al nostro terminal di essere finalmente adeguato al traffico del principale aeroporto della Toscana: alla società chiediamo solo di rispettare il cronoprogramma presentato oggi”. Per il governatore Eugenio Giani “i lavori saranno anche il viatico per” il potenziamento “della Fi-Pi-Li ma mi aspetto anche un adeguamento della linea ferroviaria tra Pisa e Firenze e anche io come il sindaco sono concentrato sulle scadenze del cronoprogramma indicate dalla società aeroportuale”.