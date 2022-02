FIRENZE – “E’ possibile rendere più semplice la valutazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici che non deturpino la fisionomia delle nostre città, delle nostre campagne e delle nostre montagne. Bisogna però riscrivere le regole vigenti in merito”.

Così il presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Giancarlo Fianchisti, in merito al dibattito sull’installazione di alcune pale eoliche in Mugello dove l’approvazione di un progetto a Vicchio (Firenze) da parte della Regione ha sollevato polemiche di tutela dell’ambiente. “Penso sia sbagliato – dice Fianchisti – mettere in contrapposizione energie rinnovabili e tutela del paesaggio. Spesso è possibile trovare un punto di incontro altrimenti è molto difficile riuscire a vincere la sfida rappresentata dal Pnrr nei nostri territori”.

“Come Ordine degli Ingegneri riteniamo indispensabile chiarezza e coerenza fra le tante disposizioni normative – prosegue – ad esempio si potrebbe iniziare rivedendo il Piano paesaggistico della Regione Toscana: nessun stravolgimento, ma una messa a punto dopo 7 anni sicuramente servirebbe”, “tutela del territorio e energie rinnovabili devono andare di pari passo, o perderemo la sfida del Pnrr”.