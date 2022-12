ISOLA DEL GIGLIO – Richiesta di archiviazione per Giampiero Sammuri e Maurizio Burlando, rispettivamente presidente e direttore del Parco dell’Arcipelago Toscano. A chiederla, in relazione alla vicenda dell’eradicazione dei mufloni dall’Isola del Giglio, il Pm di Grosseto, dopo la denuncia di alcune associazioni animaliste.

Il pm avrebbe riconosciuto ai due dirigenti una corretta condotta, ritenendo che sussistano ragioni scientifiche per eradicare i mufloni, ai quali non vengono riconosciute caratteristiche genetiche rilevanti. Nella richiesta di archiviazione, il Pm spiega inoltre che la denuncia è infondata poiché il progetto prevede tecniche miste e non solo l’abbattimento come denunciato dalle associazioni.