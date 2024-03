FIRENZE – Il Tar deciderà il prossimo 4 luglio sull’abbattimento dei mufloni all’isola del Giglio. I giudici valuteranno il ricorso delle associazioni animaliste, che ne avevano chiesto lo stop, ottenendolo.

“Il Tar ha affermato che le questioni sollevate nel ricorso si inseriscono nel contesto di sviluppo di un ampio piano pluriennale di eradicazione degli ungulati alloctoni dall’Isola del Giglio e non solo in quello più circoscritto della caccia programmata, per quanto non sia stato possibile impugnare tecnicamente anche il progetto di eradicazione essendo scaduti i termini per farlo – ha precisato l’avvocato Michele Pezone che con il collega Herbert Simone promuove la causa – Riteniamo che questo sia il motivo per il quale il Tar abbia specificato che possono eventualmente proseguire le operazioni di cattura e trasferimento degli animali, in modo da garantire comunque la conservazione della specie”.

Sull’isola, dopo gli abbattimenti degli anni scorsi, restano solo pochi mufloni.