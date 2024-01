ROMA – Matematica allo scientifico e greco al classico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Topografia per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha pubblicato l’ordinanza con le materie della seconda prova della Maturità 2024.

Licei

Greco per il Liceo classico; Matematica per il Liceo scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Istituti tecnici

Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; Topografia per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni; Progettazione multimediale nell’indirizzo Grafica e comunicazione; Trasformazione dei prodotti per l’articolazione Produzioni e trasformazioni degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione «Viticoltura ed enologia»).

La prova d’esame in quanto tale pesa per il 60 per cento sul risultato finale. Fatto 100 il punteggio massimo, le due prove scritte e quella orale valgono 20 punti ciascuna, mentre dal triennio i maturandi si portano dietro un tesoretto pari al massimo a 60 credit accumulati (equivalenti a una media di voti in pagella fra il 9 e il 10). Le commissioni sono miste (tre commissari interni e tre esterni più il presidente anch’egli esterno). I test Invalsi di italiano matematica e inglese sono obbligatori ma non pesano sul voto finale di Maturità.