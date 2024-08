MILANO – Non è il “treno dei desideri” che canta Paolo Conte ma poco ci manca. Si chiama “Espresso Versilia” e da oggi parte ogni martedì e giovedì di agosto e giovedì di settembre alle 10.35 dalla stazione centrale di Milano per portare i vacanzieri nella costa toscana, con tappe alle Cinque Terre, poi Forte dei Marmi (14.57), Pietrasanta (15.01), Camaiore Lido-Capezzano (15.03), Viareggio (15.07), Torre del Lago-Puccini (15.12), Pisa (15.28), e capolinea a Livorno Centrale (ore 15.42). Il ritorno è garantito sempre i martedì e giovedì con partenza da Livorno alle 16.50 e arrivo a Milano Centrale alle 23.05.

In effetti una bella occasione per venire in vacanza in Toscana senza usare l’auto e scoprire l’incantevole bellezza delle Cinque Terre, della Versilia, Pisa e Livorno.

Trenitalia garantisce l’esperienza unica del viaggio grazie a vagoni vintage, ampie poltrone in compartimenti salottino di prima e seconda classe, che ospitano fino a sei persone, offrendo comodità e privacy. Esclusiva carrozza ristorante a disposizione dei passeggeri con menù e piatti che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy. “Il tutto accompagnato dai suggestivi paesaggi della meravigliosa Toscana!”, spiegano da Trenitalia.

Inoltre, bar di bordo sempre aperto e una carrozza speciale dotata di ampi spazi attrezzati, costantemente vigilata, per il comodo e sicuro trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo (anche tavole da surf e canoe!) e grandi bagagli. Inoltre è garantita un’accoglienza speciale al binario di partenza, grazie a uno staff ad hoc. il treno, naturalmente, è “pet friendly”.

I servizi esclusivi della 1ª classe: Per i viaggiatori che intendono acquistare il biglietto di prima classe, sarà incluso il servizio di ristorazione nell’esclusiva carrozza ristorante, che comprende: Pranzo, Cena Servizio di bagaglio al seguito.

Quersto pomeriggio a Pisa anche il sindaco della città della Torre, Michele Conti, è voluto salire per l’ultima tappa e raggiungere la vicina Livorno.

«In questi giorni sono molti i turisti in città e sul litorale – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti -; grazie a questa bella iniziativa del gruppo FS c’è un’opportunità in più per venire a conoscere il nostro territorio. Ma si tratta per noi anche di ricordare l’importanza dei trasporti su ferro: con la vicina città di Livorno e le altre città della costa, stiamo condividendo un percorso comune per il miglioramento del sistema della mobilità e delle infrastrutture di collegamento di area. Insieme anche a Firenze e Lucca abbiamo siglato il Piano della Mobilità Sostenibile di Area Vasta e Metropolitana che ha come obiettivo il coordinamento delle azioni finalizzate al miglioramento del sistema dei collegamenti, con particolare riferimento alle infrastrutture ferroviarie, ai sistemi di trasporto rapido di massa, alle nuove connessioni di mobilità leggera e sostenibile, ai servizi aeroportuali, al miglioramento della rete stradale. Si tratta di un atto fondamentale per costruire la Toscana costiera del futuro: senza un sistema di infrastrutture sempre più interconnesso, integrato ed efficiente non può esserci sviluppo per le imprese e per i nostri territori che devono essere sempre più capaci di attrarre investimenti dall’Italia e dall’estero».