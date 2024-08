ISOLA D’ELBA – Dopo la festa, restano solo immondizia e immagini che Legambiente ha definito “sconfortanti”.

Scenario che questa mattina caratterizzava la spiaggia della Lacona, all’isola d’Elba (Livorno), “dopo che si è pensato bene di celebrare con un DJ set la festa di una patrona contadina come la Madonna della Neve”. Una denuncia che basata non solo su motivi naturalistici.

“Ci chiediamo come nel 2024 – si domandano dall’associazione -, in pieno periodo di nidificazione di tartarughe marine che spesso negli anni passati hanno scelto Lacona, si possa consentire tutto questo, che poteva essere fatto tranquillamente altrove e non in una zona dove la legge vieta di disturbare flora e fauna e di gettare rifiuti, di fronte al centro di educazione ambientale del Parco Nazionale”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di Agenziaimpress https://whatsapp.com/channel/0029VaCrCSY1SWt7Q1XU3Z0A

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!