AREZZO – Eventi climatici senza precedenti si stanno abbattendo sul pianeta terra, gridando un’emergenza che non è più negabile. Tifoni distruttivi, incendi indomabili e la colonnina di mercurio che ormai abbatte record anno dopo anno, in una vera e propria escalation.

Mercoledì 17 luglio ore 21 il Tony Award Stefano Massini e Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita dal 2011, portano sul palco dell’Estate in Fortezza 2024 “Titanic”, spettacolo che stila le dieci regole per salvarci dal naufragio creando l’occasione per un incontro tra diversi linguaggi, ovvero giornalismo, storytelling e musica. Ad accompagnare il duo l’orchestrina che continua a suonare mentre il pianeta affonda, composta da Tazio Aprile alle tastiere, Luca “Roccia” Baldini al basso, Massimo Ferri alla chitarra e al bouzouki e Mariel Tahiraj al violino.

Estate in Fortezza 2024 è a cura di Fondazione Guido D’Arezzo presieduta dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti, con la collaborazione di Comune di Arezzo, Officine della Cultura, Teatro Verdi Montecatini, La Filostoccola e Mengo Music Fest (biglietti in vendita su circuito Ticketone e www.discoverarezzo.com).

Dopo aver varcato il traguardo di oltre 200 puntate insieme a Piazzapulita, Corrado Formigli e Stefano Massini salgono adesso insieme sui palchi teatrali con Titanic, spettacolo dal vivo che in modo nuovo, fra narrazione, giornalismo e musica, tenta di accendere una luce, smuovere sensibilità e stimolare reazioni sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata. Titanic è coprodotto da Savà Produzioni Creative e Officine della Cultura insieme a Sistema Peccioli in collaborazione con Smart Festival. In una sorta di collegamento ideale fra i temi trattati e il territorio, lo spettacolo ha debuttato proprio a Peccioli, virtuoso comune toscano da sempre sensibile alla qualità della vita e alla sostenibilità ambientale. Nel Comune è infatti presente un impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti, che trasforma i rifiuti in energia rinnovabile e al cui interno possiamo ammirare numerose opere d’arte contemporanea e l’anfiteatro Triangolo Verde che ospita eventi culturali, convegni, sfilate di moda e concerti.