FIESOLE – La compagnia di danza Lyric Dance Company torna quest’anno all’Estate Fiesolana con una nuova produzione dal titolo “Love is a losing game. Omaggio a Amy Winehouse”.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Alberto Canestro, direttore artistico della Lyric Dance Company, esplora l’universo complesso e affascinante della celebre cantante Amy Winehouse, scomparsa prematuramente nel 2011 all’età di soli 27 anni.

L’appuntamento, all’interno dell’Estate Fiesolana 2024, è fissato per martedì 16 luglio presso il Teatro Romano di Fiesole. Voce narrante dello spettacolo è l’attrice Monica Guerritore. Coreografia e regia di Alberto Canestro, costumi firmati dallo stesso Alberto Canestro e Barbara Loli.

La Lyric Dance Company ha debuttato con lo stesso spettacolo nella città di Wieliczka, in Polonia, il 12 luglio, all’interno del Summer Music Festival di Wieliczka.

Canestro ha voluto omaggiare una delle artiste più iconiche e potenti del nostro tempo, capace di portare sul palco la sua autenticità e le sue fragilità in modo sincero e senza filtri. La cantautrice inglese, nota per successi indimenticabili come “Back to Black” e “Rehab”, rappresenta per Canestro una fonte di ispirazione straordinaria.

“La passione, il talento e l’eleganza di Amy Winehouse sono elementi che rispecchiano la danza che amo: quella che fa sognare e tocca l’anima,” afferma Canestro. “Con questo spettacolo, desidero esplorare la sua complessa interiorità e rendere omaggio alla sua straordinaria arte e umanità.”

Amy Winehouse, con la sua voce inconfondibile e il suo stile inimitabile, è stata un’artista che ha saputo esprimere il dolore e le emozioni con una sincerità disarmante, offrendo al pubblico un’esperienza unica e toccante. Il tributo di Canestro non è solo un omaggio alla sua musica, ma anche un’esplorazione delle difficoltà e delle sfide che Amy ha affrontato nella sua vita, raccontando una storia di vulnerabilità e forza emotiva.

L’opera di Canestro è nota per la sua continua esplorazione dell’universo femminile, spesso celebrando figure artistiche di grande talento e coraggio. Le sue creazioni mettono in luce la forza e la creatività delle donne, affrontando temi complessi come la prevaricazione maschile, la violenza culturale e le sfide sociali. In “Love is a Losing Game”, la figura di Amy Winehouse si inserisce perfettamente in questo contesto, rappresentando una donna che, nonostante le sue fragilità, ha lasciato un’impronta indelebile nella musica e nella cultura popolare.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita online su TicketOne, all’indirizzo www.ticketone.it/artist/estate-fiesolana e presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole, via Portigiani 1.

Per informazioni: 055-667566.