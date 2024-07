FIRENZE – E’ stato rinviato a giudizio dal Gup di Firenze lo zia di Kata, la bambina scomparsa più di un anno dall’ex hotel Astor.

Abel Argenis Alvarez Vasquez, 30 anni, e altre tre persone andranno processo per il presunto racket delle camere proprio nell’ex albergo e anche per un tentato omicidio avvenuto nell’edificio a maggio 2023. Sul banco degli imputati anche Carlos Martin De La Colina Palomino, 38 anni, considerato il boss dell’ Astor, Eduardo Lenes Aucacusi, 40 anni, e Carlos Manuel Salinas, di 64 anni.

I reati contestati dagli inquirenti sono, a vario titolo, quelli di estorsione, tentata estorsione e rapina, commessi tra novembre 2022 e maggio 2023, oltre a tentato omicidio e lesioni gravi.