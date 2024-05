SIENA – I tagli ai comuni, la tenuta della sanità pubblica a rischio e la difesa dell’identità di genere. Corde stuzzicate da Elly Schlein, segretario nazionale del Pd, nel suo tour elettorale in Toscana.

Attenzione particolare soprattutto per la misura decisa dal Mef, che dovrebbe comportare per il 2024 una spending review da 250 milioni per le amministrazioni, soprattutto per quelle che hanno più beneficiato del Pnrr.