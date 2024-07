FIRENZE – Per lavori di potenziamento architetturali alla piattaforma regionale per la ricetta elettronica – collegati al progetto nazionale PNRR, fascicolo sanitario elettronico 2.0 – nella giornata di oggi si potrebbero verificare rallentamenti.

La Regione Toscana ha provveduto ad avvisare tempestivamente i medici di medicina generale, i pediatri, gli specialisti, le farmacie e tutti gli sportelli CUP aziendali, che potranno comunque ricorrere, in via eccezionale, alla modalità cartacea, ovvero utilizzando la ricetta rossa. I tecnici regionali sono al lavoro per completare al più presto l’intervento e ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza.