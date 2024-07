MASSA – “Un comportamento del tutto fuori luogo e inaccettabile. È la violenza rossa: non so se Alberti puntasse ad una candidatura al Parlamento Europeo in stile Salis, ma si dovrebbe vergognare”.

Firmato Filippo Frugoli, consigliere leghista a Massa, che ieri, in occasione del Consiglio comunale, sarebbe stato preso per il collo da Stefano Alberti, collega del Pd. L’episodio sarebbe avvenuto al termine dell’assemblea e a conseguenza di una lite iniziata in precedenza. Al pronto soccorso gli avrebbero dato cinque giorni di prognosi.

“Un comportamento selvaggio e inaccettabile, alla faccia della ‘tolleranza’ rossa, piena solidarietà a Filippo Frugoli, che è stato subito portato in pronto soccorso per accertamenti e che ovviamente procederà a denunciare il suo ‘democratico’ aggressore”, ha evidenziato il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Da parte di Susanna Ceccardi, eurodeputata leghista, è arrivata invece la richiesta di dimissioni.