FIRENZE – Via alle votazioni. E’ iniziata stamani la “Consultazione popolare autogestita’ sul futuro della fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), lanciata dal Collettivo di Fabbrica.

Si svolgerà fino all’11 dicembre e sarà portata avanti in oltre 100 seggi con 300 volontari attivi. Ai cittadini viene chiesto se sono “favorevoli a un intervento pubblico immediato, così come all’eventuale concessione della cassa integrazione, vincolandoli però al principio di pubblica utilità e controllo pubblico. Per il Collettivo, a oggi l’attuale proprietà (la Qf Spa dell’imprenditore Francesco Borgomeo) della fabbrica “non ha un progetto industriale, e se lo ha è un progetto industriale insufficiente o inconsistente. Sono girate calunnie e accuse più o meno velate al Collettivo, ma il dato di realtà è che la fabbrica è ormai ferma da 17 mesi, brucia liquidità e noi siamo senza stipendio”.

Secondo la Rsu, dunque, “la vera alternativa non è tra intervento pubblico e privato, ma tra intervento pubblico a coprire i costi del privato o intervento pubblico con pubblica utilità e controllo pubblico”.