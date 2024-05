CAMPI BISENZIO – L’attesa per gli ex dipendenti dell’ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) continua. “Ancora nessuna risposta chiara dalla politica, stiamo preparando nuove azioni”, ha dichiarato la Rsu, mentre il presidio sotto la Regione va avanti.

Secondo la Rsu tutte le realtà sindacali coinvolte nella vertenza sono compatte nelle richieste: stipendi o ammortizzatore, commissariare Qf, legge regionale per intervento pubblico. Intanto, spiegano i lavoratori, si allarga il sostegno sindacale, la Rsu di Arti, l’Agenzia regionale per l’impiego, ha scritto alla Regione per l’approvazione della legge sui consorzi di sviluppo industriale.