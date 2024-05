LUCCA – In città tutto è pronto per le prime date del Lucca Summer Festival. L’edizione 2024 si preannuncia già da tutto esaurito, con un programma di grande livello artistico. Il prossimo 2 giugno sul palco delle Mura storiche è attesa una leggenda del blues-rock, il chitarrista Eric Clapton.

Sarà l’unico appuntamento italiano del suo tour mondiale. Ad ascoltarlo le vecchie come le nuove generazioni di appassionati di rock per una serata straordinaria. Il chitarrista inglese manca a Lucca da 18 anni. In programma i successi di una carriera lunghissima che lo ha visto leader di band storiche come Cream, Derek and The Dominos e Yardbirds. Il fine settimana successivo, 8 e 9 giugno, salirà sul palco sotto le Mura il cantautore Ed Sheeran con il ‘+ – = ÷ X Tour’ (The Mathematics Tour).

Seguiranno poi, tra gli altri, Geolier (5 luglio), The Smashing Pumpkins, special guest Tom Morello (6 luglio), Rod Stewart (7 Luglio), Calcutta (11 luglio), Lenny Kravitz (12 luglio), Diana Krall (15 luglio), John Fogerty (16 luglio), Mika (19 luglio), Duran Duran (21 e 23 luglio), Toto più Marcus Miller (24 luglio), Gazzelle (26 luglio) (VA al programma completo).

Nei giorni scorsi il Comune di Lucca ha concesso un contributo di 130mila euro per il festival, uno dei più apprezzati in Italia e in Europa, organizzato da Mimmo D’Alessandro. “Il Lucca Summer Festival – è scritto nella delibera – ha veicolato il nome della città di Lucca nel mondo con significativi effetti promozionali, oggetto anche di specifici studi e ricerche, assumendo un ruolo di primo piano nel panorama internazionale degli eventi di spettacolo dal vivo”. Da considerare anche il fatto che “il Lucca Summer Festival genera ogni anno un considerevole indotto economico non soltanto con riferimento al territorio lucchese, ma anche nei riguardi di tutto il territorio regionale”. Qualche mese fa la Giunta comunale aveva approvato un accordo quadro per legare la città al Lucca Summer Festival fino al 2028.