CAMPI BISENZIO – “Ora è il momento che il governo faccia la sua parte”. Il diktat arriva da Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro del presidente Giani, in merito alla situazione dell’ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze).

“E’ l’ora che il Governo intervenga, questo silenzio e questa inattività non sono più scusabili. Da marzo scorso il tavolo nazionale aperto a Roma non viene riunito e questa è una vertenza nazionale che non può essere scaricata sul territorio”, ha aggiunto Fabiani. La cassa integrazione ai 180 lavoratori rimasti alle dipendenze della Qf è assicurata fino al 31 dicembre prossimo.

Gli sforzi della Regione sono rivolti a far decollare un piano che possa reindustrializzare il sito e in questa direzione vanno gli ultimi passaggi dall’ente guidato da Giani, che continua con l’attività di scouting per trovare investitori interessati (attività che non dovrebbe rientrare nelle competenze della Regione) e che ha da poco messo in campo anche altri strumenti ‘innovativi’, come le nuove norme sulla formazione dei lavoratori coinvolti in crisi d’impresa adottati dalla Giunta e illustrati al tavolo su Qf alla presenza dell’assessora al lavoro, Alessandra Nardini.

