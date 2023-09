PIOMBINO – “Non siamo favorevoli a spostarlo da Piombino a Vado per ragioni politiche”. Carlo Calenda, leader di Azione, si mette di traverso sull’eventualità di spostare il rigassificatore.

“Ovviamente questa è una lettura falsa e sbagliata. La questione è perché si sposta il rigassificatore di Piombino a Vado”, ha detto il parlamentare, in merito a una frase di di Paolo Mieli secondo cui il consigliere regionale di Azione Sergio Rossetti “dice di no a rigassificatore a Vado Ligure per osteggiare Toti. E’ come se lo avesse detto Calenda, il quale dovrebbe fare ordine tra i suoi perchè sono già messi male”.

“Siamo favorevoli a fare un rigassificatore a Vado se serve. Anzi ho dichiarato che sono pronto ad andare a spiegarlo ai cittadini di Vado come fatto a Piombino”, ha concluso Calenda.