SIENA – C’è un quarto candidato per le elezioni comunali a Siena. Si tratta di Anna Ferretti, che ha ottenuto la vittoria nelle primarie del centrosinistra.

L’ex assessore, supportata dal Pd, ha avuto la meglio su Ernesto Campanini (Iep Siena), raccogliendo il 70,83% dei voti. Ai seggi si sono presentati in 1.424. Il computo delle preferenze ha visto Ferretti raccoglierne 1.008 contro le 415 dello sfidante. Una scheda è risultata nulla.

“Da domani cominceremo a costruire il programma, guardando al futuro di Siena. Non ci può costruire l’oggi senza guardare al domani”, ha detto Ferretti, che poi ha aggiunto: “Sono molto soddisfatta dei numeri, guardando anche a quello che è successo oggi nel Lazio e in Lombardia”. La candidata si è quindi soffermata sulla coalizione: “Saremo aperti a tutti coloro che si riconoscono nel centrosinistra. Terremo i nostri telefoni a portata di mano per rispondere a chi vorrà sostenerci. Non è più il tempo dei veleni”.

Il dato sui votanti, per quanto enfatizzato da Ferretti, è inferiore a quello registrato nel 2013, quando si trovarono di fronte Franco Ceccuzzi (Pd), che vinse, e Pasquale D’Onofrio (Sel). Allora furono 2.461. Dopo il ritiro della candidatura di Ceccuzzi, a distanza di poche settimane, si svolsero nuove primarie, questa volta tutte interno al fronte Dem. Bruno Valentini, che poi sarebbe diventato sindaco, si impose su Alessandro Mugnaioli. Ai seggi si presentarono in 4.609.