FIRENZE – Sarà Trasporto ferroviario Toscana Tft a gestire il servizio delle linee ferroviarie Arezzo-Sinalunga e Sinalunga-Stia per i prossimi 10 anni.

“Lo abbiamo profondamente modificato – ha sottolineato l’assessore regionale alla mobilità e ai trasporti, Stefano Baccelli – nella parte relativa agli investimenti ed è stato allineato alle recenti normative, così da assicurare agli utenti un livello di qualità sempre migliore”. La tratta oggetto del nuovo contratto ha dimensioni molto più piccole rispetto quelle del lotto ferroviario principale (in gestione a Trenitalia): la linea ferroviaria su cui si effettuano i servizi è di proprietà regionale, raggiunge gli 84 km ed è composta da due tratte che si dipartono da Arezzo, una verso il Casentino fino a Stia, una verso la Valdichiana fino a Sinalunga.

Interessa 23 stazioni di cui due (Arezzo e Sinalunga) su rete nazionale. Complessivamente sono previsti circa 17.000 treni per complessivi 723.000 chilometri di servizi ferroviari in un anno, a beneficio di un’utenza annua di circa 1 milione di passeggeri. Il corrispettivo riconosciuto a Tft per tale servizio è di 14,3 milioni nel primo anno e raggiungerà 16,1 nell’ultimo anno di contratto (2033) per effetto dell’inflazione della quale già si tiene conto nel piano economico finanziario.

“Attraverso questi interventi – aggiunge Baccelli – l’età media del parco rotabile si abbasserà dagli attuali 17,4 anni sino al valore minimo di 11, programmato per il 2025″.