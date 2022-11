FIRENZE – Un’alleanza interregionale per superare i disagi ferroviari. Ostacolo impegnativo, ma Toscana e Umbria sono pronte a sedersi a un tavolo. Soprattutto sulla linea Firenze-Foligno.

“Da tempo le due Regioni sono in contatto non solo su questa problematica, ma per una vera e propria armonizzazione gestionale dei treni che percorrono la tratta”, ha spiegato l’assessore Stefano Baccelli, rispondendo a un’interrogazione di Elisa Tozzi, consigliera del gruppo misto. Parlando poi dei disservizi, ha precisato che “le sanzioni relative alla tratta Firenze-Foligno sono di competenza della Regione Umbria” e che “i report di pertinenza di quella regione sono sempre stati inviati”.

“La creazione di un interscambio informativo in merito alle rispettive segnalazioni – ha concluso Baccelli – dovrà essere argomento di dibattito, insieme alla modifica della linea n.1, con la Regione Umbria con cui al più presto si conta di rimodulare il protocollo di intesa. Si procederà poi alla richiesta alla Regione stessa se abbia provveduto alle penalità nei confronti di Trenitalia”.