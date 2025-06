Tempo lettura: 3 minuti

SIENA – Si alza il sipario sull’edizione 2025 del Festival del Giornalismo di Siena, in programma dal 5 al 7 giugno.

Organizzato dal Gruppo Stampa Autonomo Siena in collaborazione con il Magistrato delle Contrade, l’evento è giunto alla sua quarta edizione e ha il patrocinio di Ordine dei Giornalisti Nazionale, Ordine dei Giornalisti Toscana, Comune di Siena, Provincia di Siena, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, C.O.N.I. Comitato Regionale Toscana, con il contributo di Regione Toscana e Consiglio Regionale della Toscana.

Primo dei cinque panel che caratterizzano il ricco programma del festival è quello in programma giovedì 5 alle ore 18 presso la sede museale della Contrada di Valdimontone, dal titolo “Dalla Radio al Podcast: come cambia il linguaggio”. Relatori saranno Riccardo Cucchi, per oltre 30 anni voce appassionata ed elegante

del calcio nazionale e internazionale sui canali radiofonici Rai, Anna Laura Bussa, giornalista parlamentare Ansa, Luca Collodi di Radio Vaticana, Andrea Giannattasio di Radio FirenzeViola.

Venerdì 6 il Festival del Giornalismo di Siena proseguirà al mattino con gli incontri dedicati rispettivamente alla cosiddetta “legge bavaglio” e al “fotogiornalismo”, nel corso dei quali si alterneranno, tra gli altri, la conduttrice televisiva Serena Bortone, Carlo Bartoli (presidente Odg Nazionale) e Giampaolo Marchini (presidente OdG Toscana), la fotoreporter Alessandra Cinquemani e Luca Venturi, patron di Siena International Photo Awards e Premio Mangia d’Oro 2024. Alle ore 18, ospitata dalla Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, la consegna del primo Premio Festival del Giornalismo a Giovanna Botteri e

Gianni Riotta, personalità del mondo del giornalismo internazionale e autori di celebri corrispondenze dal

mondo, in particolare dagli Stati Uniti: sarà anche l’occasione per affrontare tematiche relative alla comunicazione che caratterizza i presidenti Usa, con un talk intitolato “Dialoghi dall’America”.

Sabato 7 la giornata conclusiva, con due panel per affrontare i “limiti del diritto di cronaca” e la “comunicazione negli stati di emergenza”.

L’accesso ai panel del Festival del Giornalismo di Siena è libero, fino ad esaurimento posti. Per i colleghi giornalisti, la partecipazione (esclusivamente in presenza) dà diritto a ricevere i crediti formativi: iscrizioni su formazionegiornalisti.it. Agli studenti universitari (non occorre prenotazione) sarà rilasciato attestato di

presenza.

Il programma della manifestazione

Giovedì 5 giugno ore 15.30-18.30

“Dalla Radio ai Podcast: come cambia il linguaggio” (3 crediti formativi) c/o Contrada di Valdimontone (via Valdimontone 6, Siena)

Relatori: Riccardo Maria Cucchi (Radio Rai 1), Luca Collodi (Radio Vaticana), Andrea Giannattasio (consigliere ODG Toscana) speaker Radio FirenzeViola), Simonetta Losi, (giornalista e linguista Università per Stranieri di Siena). Ospite: Anna Laura Bussa (Ansa)

Venerdì 6 giugno ore 9.00-11.00

“Regole e linguaggio del fotogiornalismo. L’uso delle immagini e deontologia giornalistica” (4 crediti deontologici)

c/o Contrada Capitana dell'Onda (via Duprè 111, Siena)

Relatori: Alessandro Prato (docente Filosofia e teoria dei linguaggi – Università degli Studi di Siena), Alessandra Cinquemani (fotoreporter), Francesco Nocentini (consiglio disciplina ODG Toscana). Ospite: Luca Venturi (Siena Awards).

Venerdì 6 giugno ore 11.30 – 13.30

“Legge bavaglio, presunzione d’innocenza e altri interventi che incidono sul lavoro di cronaca” (4 crediti deontologici)

c/o Contrada della Chiocciola (via San Marco 39, Siena)

Relatori: Carlo Bartoli (giornalista, presidente ODG Nazionale), Cristina Manetti (giornalista, capo di gabinetto Presidente della Regione Toscana), Giampaolo Marchini (giornalista, presidente ODG Toscana), Guido D’Ubaldo (giornalista, presidente ODG Lazio), Sandro Vannini (direttore Agenzia per l’Informazione

Regione Toscana) Giovanna Romano (giornalista, presidente Gruppo Stampa Autonomo Siena), Laura Pugliese (consiglio disciplina ODG Toscana). Ospite: Serena Bortone (Radio Rai 2).

Sabato 7 giugno ore 9.00-11.00

“Cold Case, quando la cronaca nera diventa spettacolo. I limiti del diritto di cronaca” (4 crediti deontologici) c/o Contrada della Lupa (via Vallerozzi 65, Siena) Relatori: Stefano Brogioni (La Nazione), Maurizio Gori, (Consiglio di disciplina ODG Toscana), Angela Marino (“Profondo Giallo”, Fanpage.it), Dario Micheletti (docente Diritto penale Università degli Studi di Siena), Federica Sali (giornalista, vice presidente Gruppo Stampa Autonomo Siena). Ospite: Pino Rinaldi (“Detectives”, Rai 2).

Sabato 7 giugno ore 11.30-13.30

“La comunicazione negli stati di emergenza e la deontologia” (4 crediti deontologici) c/o Contrada del Leocorno (piazzetta Virgilio Grassi 6, Siena) Relatori: Michele Taddei (vice presidente ODG Toscana), Ezio Sabatini (giornalista e coordinatore volontariato Protezione Civile Provincia di Siena), Dario Albarello (docente Geofisica della Terra solida Università degli Studi di Siena e componente comitato di crisi Provincia di Siena), Anna Benedetto

(presidente Circolo della Stampa Lucca e segretaria Consiglio di disciplina ODG Toscana).

