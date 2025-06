Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Luca Zaia, presidente del Veneto, si conferma ancora una volta il governatore più apprezzato d’Italia.

Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Lab21 per Affaritaliani.it, Zaia raccoglie il 67,5% di fiducia tra i cittadini, con un leggero incremento rispetto alla precedente rilevazione. Un risultato che consolida la sua posizione al vertice della classifica nazionale dei presidenti di Regione più graditi.

Il podio dei governatori: Fedriga e Fontana seguono Zaia

Alle spalle di Zaia si posiziona Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 62,9% di gradimento, un dato stabile rispetto alle precedenti rilevazioni. Fedriga si conferma così il secondo governatore più apprezzato d’Italia, grazie a uno stile di governo caratterizzato da ascolto, moderazione nei toni e capacità di dialogo con le istituzioni locali e nazionali.

Al terzo posto si trova Attilio Fontana, presidente della Lombardia, che ottiene il 60,9% di fiducia. La top five è completata da Vincenzo De Luca (Campania) e Michele De Pascale (Emilia-Romagna), entrambi con poco più del 60% di gradimento.

I dati SWG e le altre posizioni

I dati SWG confermano il trend rilevato dagli altri istituti: Zaia e Fedriga dominano la classifica dei governatori più apprezzati, seguiti da una pattuglia di presidenti di Regione che si attestano su percentuali di gradimento tra il 60% e il 50%. Tra questi, Stefania Proietti (Umbria) si distingue come prima esponente del centrosinistra nella classifica, mentre Roberto Occhiuto (Calabria) e Vincenzo De Luca (Campania) registrano variazioni significative rispetto all’anno precedente. Sale anche il toscano Eugenio Giani (47% di gradimento), che ottiene un incremento del 6% e si piazza al sesto posto.

L’impossibilità di ricandidarsi per alcuni big

Va sottolineato che tra i primi cinque governatori per gradimento – Zaia, De Luca e Fedriga – sono già al secondo mandato e, secondo le regole attuali, non potranno ricandidarsi alle prossime elezioni regionali. Questo apre scenari interessanti per il futuro della leadership regionale in Italia.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita