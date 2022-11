FIRENZE – Il passaggio di mano di Fidi Toscana è un po’ più vicino. L’assessore regionale Leonardo Marras ha fatto sapere che sono quattro le manifestazioni di interesse per la finanziari regionale.

Si tratta di un raggruppamento di imprese (composto da Italia Com-Fidi capofila, Confidi Centro-Nord e Centrofidi Terziario) da Artigiancredito Consorzio Fidi della piccola e media impresa; da Finanziaria Promozione Terziario e, infine, da Intek Group Spa. La data entro la quale individuare il nuovo socio di maggioranza era fissata al 28 febbraio 2023.

Intanto Sviluppo Toscana spa, società in house della Regione, “ha presentato il proprio piano industriale” che prevede di “implementare l’assetto organizzativo coerente con la nuova missione e quindi il rafforzamento del personale tramite ingressi di risorse professionali esperte, anche attraverso l’assorbimento del personale dichiarato in esubero da Fidi Toscana”. In particolare, si spiega, il piano prevede che l’organico societario si assesti in 105 addetti, di cui 20 esuberi dichiarati da Fidi Toscana.