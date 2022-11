FIRENZE – Nessuna rivalsa contro Eike Schmidt. Ad assicurarlo Dario Nardella, sindaco di Firenze, che intervistato da Rtv38 ha chiarito la situazione del direttore degli Uffizi.

“Non vorrei che anche la scadenza di Schmidt fosse letta come un atto punitivo”, ha detto il primo cittadino, che ha raccontato di aver avuto un breve colloquio con il ministro Gennaro Sangiuliano sulla questione. “Mi ha fatto osservare che la questione del direttore Schmidt è legata alla scadenza naturale del doppio mandato, che non può essere prorogato secondo la legge italiana”, ha affermato Nardella. Secondo il sindaco “sarebbe probabilmente un fatto sproporzionato rispetto alla realtà della situazione, cioè rispetto al fatto che c’è una scadenza naturale del mandato del direttore”, intravedere una punizione nell’addio a Schmidt.

Nardella ha avuto un contatto telefonico anche con il nuovo soprintendente Antonella Rinaldi: “Sento come molto forte il dovere di garantire la collaborazione a tutti i livelli istituzionali, e ho lavorato in questa direzione anche in passato nonostante le note difficoltà”.