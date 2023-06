AREZZO – Il tribunale di Arezzo ha fissato il 14 giugno l’udienza per dichiarare lo stato di insolvenza della Fimer di Terranuova Bracciolini (Arezzo) ed aprire velocemente la procedura di amministrazione straordinaria per conservare in vita la realtà aziendale e ipotizzarne il rilancio.

Il decreto, uscito oggi, stabilisce che l’udienza si terrà alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy o di un suo delegato che dovrà indicare, entro tale data, i tre nominativi che dovranno ricoprire il ruolo di commissari giudiziali per l’azienda produttrice di inverter per fotovolaico. Nello stesso decreto di convocazione il tribunale dispone che del provvedimento siano a conoscenza i creditori del concordato preventivo e il pubblico ministero.