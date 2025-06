Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La Toscana si conferma protagonista nel dibattito sul fine vita, tema di grande attualità e sensibilità nel panorama politico italiano.

La recente approvazione di una legge regionale sul fine vita ha infatti rilanciato la discussione a livello nazionale, con il Partito Democratico che si impegna a portare avanti una proposta di legge in Senato per garantire un fine vita dignitoso a tutti i cittadini.

A sottolineare l’importanza di un intervento legislativo chiaro e definitivo è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenuta al convegno “Fine vita tra libertà e limiti”. Schlein ha evidenziato come «sia necessaria e doverosa l’approvazione di una legge nazionale sul fine vita», denunciando come «troppo spesso la politica sia stata latitante e abbia lasciato che fossero i giudici a prendere decisioni su un tema così delicato».

La Toscana, con la sua legge regionale, ha dato una spinta significativa al dibattito, ha spiegato Schlein: «È molto tempo che spingiamo per calendarizzare in Senato le proposte di legge per un fine vita dignitoso e speriamo che possano esserci degli sviluppi. Se ci saranno, è evidente che l’approvazione della legge in Toscana ha dato una spinta al dibattito nazionale».

La segretaria dem ha inoltre ribadito la volontà del Pd di mantenere un dialogo aperto e costruttivo: «Non pensiamo di avere la verità in tasca, ci mettiamo in ascolto e cerchiamo di trovare un equilibrio tra le posizioni che esistono. Io metto il Pd a disposizione. Diamo disponibilità al dialogo per una legge sul fine vita dignitoso, ma non siamo disponibili a fare passi indietro rispetto alla sentenza della Corte costituzionale». Schlein ha ricordato che esistono «dei paletti sui quali non si può retrocedere», sottolineando la delicatezza e l’importanza di trovare un punto di equilibrio tra libertà individuali e limiti etici.

La Toscana, dunque, non solo si conferma all’avanguardia sul tema, ma diventa anche un modello e un punto di riferimento per un confronto nazionale che si annuncia intenso e decisivo nei prossimi mesi. L’auspicio è che, grazie anche all’impegno del Pd e al dibattito aperto dalla legge regionale, si possa finalmente giungere a una normativa nazionale che garantisca a tutti i cittadini italiani il diritto a un fine vita dignitoso e rispettoso delle diverse sensibilità.

