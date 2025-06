Tempo lettura: < 1 minuto

MONTALCINO – A partire da lunedì 23 giugno sarà avviata la seconda fase dei lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione della galleria “Torrenieri”, sulla strada statale 2 “Cassia” a Montalcino (km 194,200), in provincia di Siena.

L’intervento, del valore di 2,6 milioni di euro, prevede il ripristino strutturale della calotta e la sostituzione degli impianti tecnologici, oltre al rifacimento della pavimentazione. Per consentire l’avvio delle operazioni di idrodemolizione della calotta esistente, da lunedì 23 giugno il tunnel sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Il traffico proveniente da Siena in direzione Roma sarà deviato sulla SP45 “del Brunello” dopo il centro abitato di Buonconvento, per proseguire sulla SP14 e rientrare sulla Cassia allo svincolo di Montalcino. I veicoli provenienti da Roma e diretti verso Siena utilizzeranno la stessa deviazione in direzione opposta. Residenti e autorizzati diretti all’interno dell’abitato di Torrenieri potranno proseguire fino al relativo svincolo.

I veicoli diretti a San Giovanni d’Asso/Sinalunga potranno transitare fino allo svincolo di Torrenieri per prosegue lungo la SP14 senza attraversare l’abitato. Il completamento di questa fase con la riapertura della galleria è previsto entro settembre.