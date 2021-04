FIRENZE – Ci sono anche le auto bianche del Radiotaxi Firenze 4242 e del Firenze Taxi 4390 tra quelle delle 24 città italiane che oggi aderiscono alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Un fiocco blu sulle auto

Sulle auto, per tutta la giornata, sventolerà un fiocco blu per ricordare una giornata speciale ed essere più vicini alle famiglie che vivono l’autismo. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Tutti taxi per amore”. «Un fiocco blu per ricordare un tema sempre presente nell’associazione ‘Tutti taxi per amore-OdV’, favorire l’inclusione sociale, tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti» dichiara il presidente Marco Salciccia. «Le antenne dei taxi a sostegno dell’autismo e del progetto il Villaggio della Felicità, il dopo di noi con noi. Più siamo meglio ci muoviamo», aggiunge Antonio Riggio, presidente dell’associazione Autismo in Movimento.

«Preciso dovere quello di aiutare le persone in difficoltà e prestare particolare attenzione alle situazioni di disagio»

«Questa è un’occasione di riflessione, che può attivare un impegno concreto, come esempio di cittadinanza attiva – commentano Silvia Veroni, del CdA di Socota Radio Taxi Firenze 4242 e Priscilla Castellucci del Firenze Taxi 4390 -. In quanto coop di natura mutualistica, Socota e Cotafi insieme ai loro soci hanno ritenuto da sempre come loro preciso dovere quello di aiutare le persone in difficoltà e prestare particolare attenzione alle situazioni di disagio. Aderiamo con passione e convinzione a questa iniziativa, crediamo indispensabile essere in prima fila nel veicolare valori e contenuti, nell’ambito di una precisa visione solidaristica del mondo».