FIRENZE – Maxi operazione antidroga in corso dalle prime ore della mattina. Gli indagati sono 83.

I carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze, stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali coercitive e patrimoniali, emessa dal gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.

Gli inquirenti si muovono sull’intero territorio nazionale, con il supporto delle forze di polizia albanese, spagnola, olandese e tedesca, in altri Paesi dell’Unione Europea, oltre che con gli organismi di cooperazione Eurojust, Europol, Interpol e l’ausilio dello Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia.

L’operazione è a contrasto di una strutturata organizzazione criminale di carattere transnazionale coinvolta, a diversi livelli, in attività di traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, Mdma, hashish e marijuana), in Italia e in altri stati dell’Unione Europea, oltre che in Albania. L’indagine ha riguardato anche la filiera di spaccio al dettaglio delle medesime sostanze nel distretto di Firenze.